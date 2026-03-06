- Publicitate -
Doi bărbați din Prahova, reținuți în cazul eutanasierilor câinilor fără stăpân

Corina Matei
adapost caini boldesti

Vineri, 6 martie 2026, doi bărbați din Prahova, administratori ai unor societăți comerciale, au fost reținuți pentru 24 de ore în cazul perchezițiilor efectuate privind eutanasierea ilegală câinilor fără stăpân.

Cei doi bărbați sunt din Prahova și au vârstele de 39, respectiv 49 de ani.

Împotriva lor s-a luat măsura reținerii sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la uciderea cu intenție, fără drept a animalelor în formă continuată, participație improprie la abuz în serviciu, prev. de art. 52 alin. 3 Cod Penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod Penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod Penal, toate  cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Aceștia fuseseră ridicaţi şi duşi la audieri în urma unor percheziţii care au avut loc joi în judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa şi Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum şi la sediile unor instituţii publice.

