Exercițiul „Miercurea Sirenelor” a fost amânat. DSU: „E nevoie de o informare publică mai amplă”

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) anunță amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, care ar fi trebuit să aibă loc pe 4 martie, după o evaluare internă care a luat în calcul „contextul actual de securitate” și necesitatea unei comunicări mai consistente către populație.

Potrivit DSU, decizia a fost luată „deliberat și responsabil”, în baza unei analize care a arătat că, în condițiile de acum, este necesară consolidarea informării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.

DSU: amânarea nu schimbă necesitatea testării sirenelor

DSU precizează că amânarea nu înseamnă renunțarea la verificările periodice ale sistemului de alarmare publică.

„Facem această precizare fără echivoc: amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică”, se arată în anunț.

Instituția subliniază că verificarea tehnică, mentenanța și testarea funcțională a sirenelor sunt „obligații instituționale, nu opțiuni”, iar un sistem care nu este testat regulat „riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el”.

„Nu sunt exerciții pentru imagine”

În mesajul transmis public, DSU insistă că exercițiile de alarmare nu sunt organizate formal sau simbolic, ci au un rol clar: testarea funcționării sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația lor.

„Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, mai transmite DSU.

Departamentul anunță că, în perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât activitățile să se desfășoare „în condiții de claritate, înțelegere și eficiență”.

DSU transmite că pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme: „Protecția vieții și a siguranței cetățenilor nu este negociabilă.”

