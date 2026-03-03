- Publicitate -
Sirenele vor răsuna la Ploiești. Miercuri se testează sistemul de alarmare publică

Marius Nica
În Municipiul Ploiești va avea loc un exercițiu de verificare a sistemului de alarmare a populației în situații de urgență, miercuri, 4 martie, în intervalul 10:00–11:00, în cadrul antrenamentului național denumit generic „Miercurea sirenelor”.

În timpul exercițiului vor fi emise mai multe semnale sonore specifice:

Alarma aeriană (15 sunete a 4 secunde, cu pauză de 4 secunde);

Alarma la dezastre (5 sunete a 16 secunde, cu pauză de 10 secunde);

Prealarma aeriană (3 sunete a 32 secunde, cu pauză de 12 secunde);

Încetarea alarmei (sunet continuu de 2 minute).

Reprezentanții autorităților locale precizează că activitatea are caracter preventiv și urmărește verificarea periodică a sistemelor publice de alarmare.

Cetățenii sunt rugați să trateze semnalele sonore ca parte a exercițiului și să își continue activitățile în mod normal.

