Sirenele vor răsuna la Ploiești. Miercuri se testează sistemul de alarmare publică

În Municipiul Ploiești va avea loc un exercițiu de verificare a sistemului de alarmare a populației în situații de urgență, miercuri, 4 martie, în intervalul 10:00–11:00, în cadrul antrenamentului național denumit generic „Miercurea sirenelor”.

- Publicitate -

În timpul exercițiului vor fi emise mai multe semnale sonore specifice:

Alarma aeriană (15 sunete a 4 secunde, cu pauză de 4 secunde);

- Publicitate -

Alarma la dezastre (5 sunete a 16 secunde, cu pauză de 10 secunde);

Prealarma aeriană (3 sunete a 32 secunde, cu pauză de 12 secunde);

Încetarea alarmei (sunet continuu de 2 minute).

- Publicitate -

Reprezentanții autorităților locale precizează că activitatea are caracter preventiv și urmărește verificarea periodică a sistemelor publice de alarmare.

Cetățenii sunt rugați să trateze semnalele sonore ca parte a exercițiului și să își continue activitățile în mod normal.