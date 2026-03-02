Peste 160.000 de euro de pe urma unui singur meci al CS Păulești. Cum era influențat scorul final și cine paria

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești a oferi luni noi detalii despre modul în care mai multe persoane apropiate echipei CS Păulești au făcut bani din pariuri prin aranjarea partidelor.

În urma unui singur meci de fotbal, disputat pe 6 decembrie 2025, finanțatorul în fapt al echipei CS Păulești din Liga a 3-a F.R.F., împreună cu un apropiat al acestuia potent financiar, au determinat mai mulți jucători din cadrul echipei să vicieze rezultatul jocului desfășurat în ziua respectivă (fotbaliștii au manifestat o atitudine vădit îndreptată împotriva propriei formații).

În această împrejurare, toți cei implicați, precum și rude ori cunoștințe ale acestora, au indus în eroare o casă de pariuri cu privire la corectitudinea partidei și integritatea evenimentului, prin plasarea de pariuri atât online cât și în agenții, creând aparența unui pariu legal, deși rezultatul era cunoscut și manipulat, fiind astfel plasate bilete cu selecții de cote care demonstrau certitudinea rezultatului, respectiv echipa rivală să câștige, în meci să se marcheze peste 3,5 goluri, iar una dintre echipe să nu marcheze, obținând în acest sens foloase patrimoniale injuste și provocând o pagubă în sarcina casei de pariuri în valoare de 168000 euro, sumă cu care reprezentanții acesteia s-au constituit parte civilă în procesul penal.

La data de 25.02.2026 au fost efectuate percheziții domiciliare în 34 de locații, în mai multe județe din țară (Prahova, Argeș, Vâlcea, Cluj, Ilfov), inclusiv în capitală, 21 de persoane fiind audiate în cauză.

Cu această ocazie au fost identificate și ridicate mai multe sume de bani, precum și dispozitive electronice utile cauzei.

La data de 26.02.2026 procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva numiților B.C.C., C.A.A., S.M.M., M.G.E. și R.P.E. (ultimii 3 fotbaliști ai echipei din Liga a 3), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C. pen., aceștia dobândind calitatea de inculpat.

La aceeași dată, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpaților B.C.C. și C.A.A., propunere admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătorie Ploiești și a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de S.M.M., M.G.E. și R.P.E. pentru o perioadă de 60 de zile.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au mai precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești