Circulație oprită pe strada Mihai Bravu din Ploiești după ce un autobuz al TCE a luat foc

Traficul rutier este restricționat în totalitate pe strada Mihai Bravu din Ploiești, în zona UZTEL, din cauza unui incendiu izbucnit la un autobuz al TCE Ploiești.

Potrivit primelor informații, nu sunt raportate victime, însă incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.

La locul evenimentului au fost mobilizate două echipaje de pompieri, dar și de poliție.

După stingerea focului pompierii vor stabili ce a dus la izbucnirea incendiului.

UPDATE: La momentul izbucnirii incendiului, autobuzul se afla parcat. Focul a cuprins partea din spate a mijlocului de transport în comun.

UPDATE: Ce spune ISU Prahova:

„Un incendiu a izbucnit la un autobuz în Ploiești, pe strada Mihai Bravu, în cartierul Teleajen.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului 1 Ploiești.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp, fără a fi înregistrate probleme deosebite. Acesta s-a manifestat la compartimentul motor. Nu se aflau călători la bordul autobuzului.

Cauza probabilă a incendiului: scurtcircuit electric”, au transmis reprezentanții ISU.