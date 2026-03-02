Un autobuz al TCE a luat foc în Mihai Bravu

Un autobuz al TCE Ploiești, societatea care asigură transportul public în municipiu, a luat foc luni, în jurul orei 11.00, în cartierul Mihai Bravu din Ploiești.

Potrivit martorilor, autobuzul care a luat foc se afla în zona societății UZTEL.

La fața locului, ISU Prahova a mobilizat două autospeciale de pompieri.

Până la acest moment nu sunt raportate victime. Vom reveni cu detalii.

UPDATE: La momentul izbucnirii incendiului, autobuzul se afla parcat. Focul a cuprins partea din spate a mijlocului de transport în comun.

UPDATE: Ce spune ISU Prahova:

„Un incendiu a izbucnit la un autobuz în Ploiești, pe strada Mihai Bravu, în cartierul Teleajen.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului 1 Ploiești.

Incendiul a fost lichidat în scurt timp, fără a fi înregistrate probleme deosebite. Acesta s-a manifestat la compartimentul motor. Nu se aflau călători la bordul autobuzului.

Cauza probabilă a incendiului: scurtcircuit electric”, au transmis reprezentanții ISU.