Filmări în centrul Ploieștiului pentru filmul românesc Sântandreiul Lupilor

Marți, în centrul Ploieștiului, încep filmările pentru producția românească „Sântandreiul Lupilor”. Vă reamintim că traficul va fi restricționat în mai multe zone.

Filmările au loc în perioada 24-26 februarie (marți-joi).

Urmare a modificării calendarului de filmare pentru producția românească „Sântandreiul Lupilor”, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea echipei de producție privind instituirea măsurii de eliberare a locurilor de parcare în perioada 24–26 februarie 2026, după cum urmează:

