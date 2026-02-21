Cum se circulă pe drumurile județene din Prahova. Imagini din trafic – VIDEO

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe drumuri județene din Prahova. Încă din noaptea de vineri spre sâmbătă a început să ningă abundent. Imagini la finalul textului.

Circulația pe mai multe drumuri județene din Prahova se desfășoară în condiții dificile, în contextul în care ninge abundent, iar în anumite zone se înregistrează viscol.

Mai mulți cititori au reclamat faptul că utilajele de deszăpezire fac față cu dificultate situației, pe DJ 102, în zona barajului Paltinu, dar și pe DJ231 care face legătura dintre Bălțești și Măgurele.

Reamintim că, sâmbătă dimineață, pe DN1D a fost dispusă măsura temporară de restricționare a traficului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. (Detalii AICI).

Pe DJ 102 D, între Boldești- Grădiștea și Baba Ana, circulația rămâne închisă până mâine, din cauza viscolului. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze ruta alternativă DJ 100C și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor aflate în teren. (Detalii AICI).

Prahova se află sub cod galben de ninsori și viscol până duminică, 22 februarie, ora 10.00. (Detalii AICI).





