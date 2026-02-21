- Publicitate -
Circulație rutieră restricționată pe DN 1D, în Prahova

Marius Nica
masina politie iarna

Poliția Rutieră anunță că, în această dimineață, pe Drumul Național 1D, în Prahova, a fost dispusă măsura temporară a restrictionării accesului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

”Măsurile dispuse sunt necesare pentru prevenirea unor situații de risc și pentru facilitarea accesului utilajelor de deszăpezire” a transmis IPJ Prahova.

În Prahova DN 1D traversează comunele Albești Paleologu, Tomșani, Ciorani și continuă în Ialomița cu localitatea Jilavele.

Pe celelalte drumuri naționale nu sunt raportate, cel puțin deocamdată, probleme.

