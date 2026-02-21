Circulație rutieră restricționată pe DN 1D, în Prahova

Poliția Rutieră anunță că, în această dimineață, pe Drumul Național 1D, în Prahova, a fost dispusă măsura temporară a restrictionării accesului vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

- Publicitate -

”Măsurile dispuse sunt necesare pentru prevenirea unor situații de risc și pentru facilitarea accesului utilajelor de deszăpezire” a transmis IPJ Prahova.

În Prahova DN 1D traversează comunele Albești Paleologu, Tomșani, Ciorani și continuă în Ialomița cu localitatea Jilavele.

- Publicitate -

Pe celelalte drumuri naționale nu sunt raportate, cel puțin deocamdată, probleme.