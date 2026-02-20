Președintele Consiliului de Administrație al ESZ Prahova, Ionuț Sorin Banciu, vrea să fie șeful Romsilva

Ionuț Sorin Banciu, președintele consiliului de administrație al Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, societatea implicată direct în criza apei apei de la sfârșitul anului trecut din Prahova, vrea să fie șeful Romsilva.

Numele lui Ionuț Banciu apare pe lista celor opt candidați opt candidați care și-au depus CV-urile pentru concursul de director general al Romsilva.

Alături de acesta, candidații la șefia Romsilva sunt: Adrian Băban, Anghel Octavian, Nicolae Mugurel Ghinescu, Cristian Sorin Nicolicioiu, Cezar Tulbure, Jean Vișan și Remus Petruse.

Banciu este președintele CA-ului de la Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, societatea care administrează stația de tratare a apei de la barajul Paltinu. Compania a fost implicată în scandalul apei potabile care a afectat la sfârșitul anului trecut o sută de mii prahoveni.

De altfel, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, declara atunci că pregătește o hotărâre de guvern prin care CA-ul ESZ Prahova să fie desființat, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

Cine este Ionuț Sorin Banciu

Potrivit digi24.ro, Ionuț Sorin Banciu, este conferențiar universitar în cadrul USAMV București, Facultatea de Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Banciu este și vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), dar și președinte al Consiliului de Administrație al SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA.

ESZ Prahova este instituția ministrul Mediului a catalogat-o drept unul dintre responsabilii pentru criza apei din Prahova.

În perioada martie 2021 – octombrie 2024, Ionuț Sorin Banciu a deținut funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, între decembrie 2020 și martie 2021 a fost deputat din partea PNL, de unde a demisionat pentru a prelua funcția de secretar de stat. El a mai activat în Regia Publică Locală a Pădurilor „Piatra Craiului” R.A., în firme private şi în WWF.

La capitolul venituri, Banciu a menționat în ultima declarație de avere publică următoarele sume: 119.613 lei de la ESZ, 115.539 lei de la Ministerul Apelor și 75.345 lei de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, București.

Declarația de avere: Declaratie_AVERE_IONUT_SORIN_BANCIU