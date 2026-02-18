Copaci prăbușiți peste mașini, în Ploiești, din cauza zăpezii: pagube importante după ninsoarea abundentă

Ninsorile şi viscolul au făcut ravagii, noaptea trecută, în Ploiești. Mai multe mașini au fost avariate din cauza copacilor doborâți pe fondul vremii nefavorabile. Pompierii au intervenit cu drujbele pentru a îndepărta copacii prăbușiți peste autoturisme.

- Publicitate -

„A fost groaznic. Azi-noapte, în jur de ora 2.00, s-a întâmplat. Pur și simplu, ne-am trezit cu copacii câzuți peste mașini, sub greutatea zăpezii. Traficul a fost blocat până când au intervenit pompierii pentru degajarea drumului”, a transmis un cititor.





Zăpada abundentă a creat probleme, noaptea trecută, în mai multe zone ale județului.