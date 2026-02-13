Accident cu o victimă în Băicoi

Un accident rutier în urma căruia un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost rănit și transportat la spital a avut loc în această dimineață pe strada Independenței din Băicoi.

Potrivit ISU Prahova, în coliziune au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar șoferii.

„În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, în care se aflau doi ocupanți. Ambele persoane erau conștiente la sosirea echipajelor și au fost asistate medical de către paramedicii SMURD și de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Pe durata intervenției, traficul rutier în zonă a fost blocat”, au transmis reprezentanții ISU.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost transportat de echipajul SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești pentru investigații și îngrijiri de specialitate, în timp ce celălalt ocupant a refuzat transportul la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

Vă reamintim că în această dimineață au fost raportate accidente rutiere și pe DN1A, la Ploieștiori și în Vălenii de Munte.