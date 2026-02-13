Trafic îngreunat pe DN1A în Ploieștiori din cauza unui accident rutier

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe DN1A, în Ploieștiori, din cauza unui accident rutier care a avut loc pe sensul de mers spre Bucov.

- Publicitate -

Potrivit participanților la trafic, două autoturisme și un camion au fost implicate într-o coliziune de tip față-spate.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

- Publicitate -

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul ISU Prahova pentru evaluarea medicală a ocupanților și asigurarea zonei.

Vă reamintim că traficul este dat peste cap în această dimineață și la ieșirea din Ploiești spre Târgoviște, pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, în zona Podul Înalt.

Mai precizăm că în această dimineață Ploieștiului și mai multe localități învecinate se află sub atenționare meteorologică de tip cod galben de ceață densă.