Cine este noul șef al Biroului Rutier Ploiești, după scandalul distrugerii arhivei

Biroul Rutier Ploiești are un nou șef după ce Laurențiu Drăghici a fost suspendat și plasat sub control judiciar, în urma incidentelor în care o parte a arhivei instituției a fost distrusă.

- Publicitate -

Noul șef al Biroului Rutier Ploiești este subcomisarul de poliție Iosif Adrian, care și-a desfășurat activitatea până acum la Serviciul Rutier Prahova.

Vă reamintim că la jumătatea lunii ianuarie 2026, Drăghici a luat decizia distrugerii prin incendiere a mai multor documente din arhiva Poliției Ploiești. Dosarele care au fost arse pe un câmp din incinta Școlii de Pompieri din Boldești Scăeni sunt de la începutul anilor 2000.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: Cine a cerut și distrugerea arhivei Poliției Rutiere Ploiești și cum a fost posibil acest lucru. Ce riscă șeful Biroului Rutier

Distrugerea unor astfel de documente este supusă unor protocoale și aprobări speciale, peste care Drăghici, ajutat de un subaltern, a trecut cu vederea.

Curios este faptul că, duminică, 1 februarie, arhiva Biroului Rutier Ploiești a ajuns din nou în centrul atenției. Mai mult documente, de această dată din ultimii ani (2024-2025), au fost compromise în urma unei inundații. De vină ar fi fost un robinet care a cedat.