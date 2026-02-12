Cine este noul șef al Biroului Rutier Ploiești, după scandalul distrugerii arhivei

Biroul Rutier Ploiești are un nou șef după ce Laurențiu Drăghici a fost suspendat și plasat sub control judiciar, în urma incidentelor în care o parte a arhivei instituției a fost distrusă.
Noul șef al Biroului Rutier Ploiești este subcomisarul de poliție Iosif Adrian, care și-a desfășurat activitatea până acum la Serviciul Rutier Prahova.
Vă reamintim că la jumătatea lunii ianuarie 2026, Drăghici a luat decizia distrugerii prin incendiere a mai multor documente din arhiva Poliției Ploiești. Dosarele care au fost arse pe un câmp din incinta Școlii de Pompieri din Boldești Scăeni sunt de la începutul anilor 2000.
Distrugerea unor astfel de documente este supusă unor protocoale și aprobări speciale, peste care Drăghici, ajutat de un subaltern, a trecut cu vederea.
Curios este faptul că, duminică, 1 februarie, arhiva Biroului Rutier Ploiești a ajuns din nou în centrul atenției. Mai mult documente, de această dată din ultimii ani (2024-2025), au fost compromise în urma unei inundații. De vină ar fi fost un robinet care a cedat.