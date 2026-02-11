Motivul pentru care Consiliul Județean Prahova și Palatul Copiilor vor fi iluminate în roșu în această seară

Casa Alba, clădirea în care funcționează Consiliul Județean și Prefectura Prahova și Palatul Copiilor vor fi iluminate în această seară în roșu pentru a marca Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 și aniversarea a 22 de ani de la operaționalizarea Sistemului de urgență 112 în România.

Potrivit STS, în seara de 11 februarie 2026, peste 140 de clădiri ale administrației publice centrale și locale, inclusiv turnul de comunicații al STS, alături de instituții de cultură și obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roșie, simbol al Serviciului de urgență 112.

„Ajuns la a 5-a ediție, evenimentul a devenit deja o tradiție, fiind organizat an de an, cu o participare tot mai numeroasă din partea instituțiilor și organizațiilor care s-au alăturat acestui demers și au contribuit constant la transmiterea mesajului de responsabilitate civică privind utilizarea numărului unic de urgență 112.

Cetățenii României au demonstrat, în anul 2025, cel mai ridicat nivel de responsabilitate în apelarea numărului unic 112 de la înființarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcționare a serviciului de urgență și la salvarea de vieți prin alertarea rapidă și eficientă a echipajelor specializate”, au mai transmis reprezentanții STS prin intermediul unui comunicat de presă.

Vă reamintim că în 2025, la nivelul județului Prahova, au fost înregistrate 305.383 apeluri la 112. Dintre acestea, 197.078 au fost cu adevărate urgențe, în timp ce 108.305 au fost apeluri nejustificate.

Clădirile instituțiilor publice și private care vor fi iluminate în toată țara

Prahova

Palatul Administrativ din Ploiești

Palatul Culturii din Ploiești

București

Palatul Cotroceni

Palatul Parlamentului

Primăria Capitalei

Ministerul Afacerilor Interne

Arcul de Triumf

Cercul Militar Național

Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Palatul Regal

Palatul CEC

Teatrul Odeon

Opera Națională

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Spitalul Clinic Colțea

Centrul Comercial COCOR – difuzare spot campanie 112

Clădirile Globalworth

Ana Tower

Hotel JW Marriot

Hotel Sheraton

Turnul de Telecomunicații al Serviciului de Telecomunicații Speciale

Alba

Consiliul Județean Alba

Palatul Justiției din Alba Iulia

Palatul Principilor Transilvaniei

Zidurile Cetății Alba Carolina

Monumentul Unirii

Clădirea Rectoratului, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba

Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia

Arad

Primăria municipiului Arad

Pasarela pietonală peste râul Mureș din municipiul Arad

Podul Hobanat

ARED Active Park

Argeș

Primăria municipiului Pitești – proiecție video

Primăria municipiului Câmpulung

Botoșani

Primăria municipiului Botoșani

Palatul Administrativ

Brașov

Primăria municipiului Brașov

Literele „BRAȘOV” de pe Tâmpa

Buzău

Centrul Muzeal I.C. Brătianu Buzău

Caraș-Severin

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Reșița

Cluj

Consiliul Județean Cluj

Primăria Dej

Primăria Florești

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Cluj

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj

Biblioteca Central Universitară Cluj-Napoca

TVR Cluj

Cluj Arena

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Optimus City, Cluj-Napoca

West City Hotel, Cluj-Napoca

Casa de cultură a studenților

Podul „N”

Podul „Oașului-Răsăritului” din Cluj-Napoca

Diviza 4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca

Constanța

Consiliul Județean Constanța

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța

Inspectoratul de Poliție din Constanța

Dâmbovița

Primăria municipiului Târgoviște

Dolj

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova

Muzeul de Artă din Craiova

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Radio România Oltenia Craiova

Galați

Consiliul Județean Galați

Gorj

Primăria municipiului Târgu Jiu

Facultatea de Inginerie, Universitatea Constantin Brâncuși

Rectoratul Universității Constantin Brâncuși

Clădirea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” – proiecție film 112

Harghita

Inspectoratul de Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita

Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc

Casa de Cultură a Sindicatelor din Miercurea Ciuc

Colegiul Național „Márton Áron” din Miercurea Ciuc

Liceul Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni

Hunedoara

Cetatea Devei

Primăria Deva

Colegiul Național „Decebal” din Deva

Teatrul Municipal Hunedoara

Cetatea Orăștiei

Ialomița

Spitalul Județean de Urgență Slobozia

Iași

Palatul Culturii din Iași

Primăria municipiului Iași

Casa de Cultură a Studenților, Iași

Hotelul Unirea Iași

Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași

Academia Română – filiala Iași

Ateneul Național din Iași

Ateneul Național din Iași – Sala „Unirea”

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași

Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihak”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași

Panouri publicitare United România – difuzare spot campanie 112

Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, Iași

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Iași

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași

Aeroportul Iași – difuzare spot campanie 112

Direcția Județeană de Mediu Iași

Panouri publicitare Euromedia Romania – difuzare spot campanie 112

Palas Mall – difuzare spot campanie 112

Maramureș

Primăria municipiului Baia Mare

Clădirea monument „Turnul Ștefan”

Podul pietonal din Baia Mare

Mehedinți

Palatul Culturii Teodor Costescu, din Drobeta-Turnu Severin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin

Sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu Severin

Mureș

Primăria municipiului Târgu-Mureș

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș

Neamț

Primăria municipiului Piatra Neamț

Primăria municipiului Roman

Primăria orașului Târgu Neamț

Palatul Administrativ al județului Neamț

Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț

Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț

Centrul Militar Județean Neamț

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Neamț

Olt

Consiliul Județean Olt

Prefectura județului Olt

Primăria municipiului Slatina

Primăria municipiului Caracal

Teatrul Național Caracal

Biblioteca Națională „Virgil Carianopol” Caracal

Sălaj

Consiliul Județean Sălaj

Sibiu

Primăria municipiului Sibiu

Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Sibiu

Suceava

Primăria municipiului Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Teleorman

Primăria municipiului Roșiori de Vede

Primăria orașului Videle

Monumentul Eroilor din Videle

Centrul Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria

Casa de cultură Roșiori de Vede

Timiș

Palatul administrativ din Timișoara

Tulcea

Monumentul de mozaic Piață Civică, Tulcea

Monumentul Independenței din Tulcea

Vâlcea