Peste 300.000 de apeluri la 112 în Prahova, în 2025. Câte au reprezentat, cu adevărat, urgențe

Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS) a publicat numărul de apeluri telefonice înregistrate în 2025 la 112. Anul trecut s-a înregistrat cea mai mică rată de apeluri nejustificate la 112, doar 36,16% din totalul convorbirilor.

Operatorii STS, care asigură legătura directă dintre cetățenii aflați în situații critice și structurile de intervenție, prin intermediul 112, au gestionat 8.809.009 apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenția agențiilor specializate: Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont. Județul Argeș conduce în topul privind cele mai multe apeluri abuzive.

Statistica apelurilor 112 în 2025, în Prahova

În 2025, în Prahova, numărul unic de urgență 112 a fost apelat de 305.383 de ori. Din numărul total, 197.078 au fost cu adevărate urgențe, în timp ce 108.305 au fost apeluri nejustificate.

Din numărul total de apeluri înregistrate în Prahova, în 2025, 197.078 au fost cazuri gestionate de Poliție, 156.375 au fost preluate de Ambulanță, 62.557 au fost preluate de ISU Prahova, iar 21.148 de către Jandarmerie.

Trebuie precizat că un număr 6.828 au fost direcționate către alte agenții.

Apeluri 112 la nivel național

Trebuie precizat că, la nivel național, anul trecut , un sfert dintre apelurile la 112 au fost false. În județe precum Argeș, Gorj și Vrancea, aproape jumătate dintre apeluri nu au avut nicio urgență reală.

2,2 milioane de apeluri abuzive în 2025 înseamnă mult mai puțin decât acum un deceniu. În 2015, din cele 15 milioane de apeluri la 112, aproape 10 milioane au fost false sau abuzive.

La nivel național, județele cu cele mai bune rezultate în ceea ce privește utilizarea adecvată a Serviciului 112 sunt:

Cluj – total 323.162 – apeluri nejustificate – 88.580

București – Ilfov – total 1.585.997 – apeluri nejustificate – 450.181

Bihor – total 215.454 – apeluri nejustificate – 61.471