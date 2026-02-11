- Publicitate -
Țigări de contrabandă vândute în Prahova. Noi percheziții

Ștefan Vlăsceanu
11 percheziții au efectuat în această dimineață polițiștii în județele Prahova și Dâmbovița într-un dosar de contrabandă cu țigări.

Vă reamintim că tot în această dimineață percheziții au avut loc în Ploiești și Bărcănești într-un dosar care vizează fapte de șantaj și influențarea a martorilor.

Citește mai multe detalii aici: Plan diabolic dejucat de polițiști în Prahova. Din închisoare, a șantajat și influențat martorii, într-un dosar de viol

Tot în această dimineață, polițiștii prahoveni au făcut descinderi și într-un dosar de înșelăciune prin SMS.

Citește mai multe detalii aici: Percheziții pentru înșelăciune prin SMS. Se dădeau drept „fiu” sau „fiică” și cereau bani de la „părinți”

Potrivit cercetărilor, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, persoanele cercetate în cauză ar fi achiziționat, în mod repetat, țigarete provenite din contrabandă, pe care, ulterior, le-ar fi comercializat către alte persoane, activitatea fiind desfășurată într-o localitate urbană și o comună, din județul Prahova.

În urma perchezițiilor domiciliare, persoanele vizate vor fi conduse la sediul unității de poliție competente, în vederea audierii și a administrării materialului probator. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și de drept și dispunerea măsurilor legale care se impun.

