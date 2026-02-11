- Publicitate -
UPDATE-Accident grav pe DN1, la Comarnic. Un bărbat este resuscitat, trafic restricționat

Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață pe DN1, la Comarnic, în jurul orei 06.30. Potrivit primelor informații, în coliziune au fost implicate un autoturism și un TIR. 

UPDATE: Bărbatul rănit grav în accidentul de la Comarnic a murit

„Circulația rutieră este restricționată pe Drumul Național 1, în localitatea Comarnic, pe sensul de deplasare Ploiești – Brașov, ca urmare a producerii unui accident rutier.

La fața locului intervin echipaje de poliție, care desfășoară activități de dirijare a traficului și de gestionare a situației operative, în vederea desfășurării circulației în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții Poliției.

Potrivit ISU Prahova, autoturismul ar fi intrat în partea din spate camionului.

În urma impactului, un bărbat a rămas încarcerat și se afla în stare de inconștiență. Pompierii au acționat pentru descarcerarea victimei, aceasta fiind extrasă, moment în care au fost începute manevrele de resuscitare.

Conducătorii auto sunt rugați să manifeste prudență sporită, să reducă viteza și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în zonă.

La fața locului intervin o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Comarnic, o ambulanță SMURD de la Detașamentul Sinaia și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) de la Detașamentul 2 Ploiești.

Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, traficul rutier este oprit pe sensul de urcare spre Brașov, circulându-se alternativ pe celălalt fir. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 08:00.

Vom reveni cu detalii

