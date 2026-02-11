Cum s-a produs accidentul mortal de pe DN 1, la Comarnic

Un accident mortal s-a produs miercuri dimineață pe DN 1, la Comarnic. Un șofer de 64 de ani a murit în urma unei coliziuni pe care ar fi provocat-o după ce a pierdut controlul volanului.

Potrivit informațiilor furnizate de IJP Prahova, miercuri, 11 februarie, în jurul orei 06.25, s-a produs un accident rutier pe Drumul Național 1 (E60), în orașul Comarnic.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 64 de ani conducea un autoturism pe DN 1 (E60), către București, iar în zona kilometrului 106+600 metri ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi pătruns pe sensul opus.

Aici a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 59 de ani.

În urma impactului, componente ale autoutilitarei au fost proiectate într-un alt autoturism care circula tot către București, condus de un bărbat de 55 de ani.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele sosite la fața locului, șoferul de 64 de ani a decedat.

Prima ipoteză luată în calcul de polițiști este aceea că șoferului care a provocat accidentul i s-ar fi făcut rău la volan, moment în care a pătruns pe contrasens.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.