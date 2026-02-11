- Publicitate -
Bărbatul rănit grav în accidentul de la Comarnic a murit

accident mortal dn1 comarnic

Viața bărbatului rănit grav în accidentul grav produs în această dimineață pe DN1, nu a mai putut fi salvată. 

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor echipajelor de intervenție, victima, bărbat în vârstă de 64 ani, a fost declarată decedată”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Vă reamintim că un accident rutier grav s-a produs în această dimineață pe DN1, în Prahova, în zona localității Comarnic.

Din cauze ce urmează să fie stabilite de polițiști, un bărbat în vârstă de 68 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat într-un TIR.

În urma impactului, acesta a rămas încarcerat. Pompierii au reușit să-l extragă dintre fiarele contorsionate, însă, din păcate, acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Potrivit IPJ Prahova, șoferul ar fi condus un autoturism pe Drumul Național 1 (E60), către București, iar în zona km. 106+600 m, ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 59 de ani.

În urma impactului, componente ale utilitarei au fost proiectate într-un alt autoturism care circula pe sensul de mers către București, condus de un bărbat de 55 de ani.

Cadrele medicale sosite la fața locului au efectuat manevre de resuscitare bărbatului de 64 de ani, care prezenta leziuni, însă, a fost constatat decesul acestuia.

Conducătorii celorlalte două autovehicule implicate în dinamica accidentului rutier au fost testați, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

