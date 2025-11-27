- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Accident rutier în Drajna. Două persoane sunt rănite

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Accident
Foto cu caracter ilustrativ

Un accident rutier s-a produs joi, 27 noiembrie 2025, în comuna Drajna, satul Drajna de Jos. În urma producerii acestuia două persoane rănite sunt asistate la fața locului.

- Publicitate -

„La fața locului se află pompierii militari din cadrul Detașamentului Vălenii de Munte cu o autospecială de stingere, iar în sprijin acționează SAJ Prahova cu o ambulanță.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme la bordul cărora se aflau doar șoferii. Unul dintre autoturisme este răsturnat pe plafon in afara părții carosabile, la o diferență de nivel de aproximativ 5 metri fața de carosabil.

- Publicitate -

Ambii șoferi sunt asistați medical la fața locului de către echipajul SAJ, aceștia au suferit diverse traumatisme, fiind conștienți și cooperanți”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Pute în Ploiești de mori! De ce legea mirosului nu poate fi aplicată

Marius Nica Marius Nica -
Deși Legea mirosului a fost adoptată încă din 2020,...

Povestea românului care promovează Prahova turistică în Spania

Corina Matei Corina Matei -
Iulian Gabriel Neagu, cunoscut în Spania ca „Julian de...

Andrei Radu: „Cel mai fain e rolul în care nu mă regăsesc deloc”

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Dacă ar fi fost să se ia după visurile...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -