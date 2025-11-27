Accident rutier în Drajna. Două persoane sunt rănite

Un accident rutier s-a produs joi, 27 noiembrie 2025, în comuna Drajna, satul Drajna de Jos. În urma producerii acestuia două persoane rănite sunt asistate la fața locului.

„La fața locului se află pompierii militari din cadrul Detașamentului Vălenii de Munte cu o autospecială de stingere, iar în sprijin acționează SAJ Prahova cu o ambulanță.

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme la bordul cărora se aflau doar șoferii. Unul dintre autoturisme este răsturnat pe plafon in afara părții carosabile, la o diferență de nivel de aproximativ 5 metri fața de carosabil.

Ambii șoferi sunt asistați medical la fața locului de către echipajul SAJ, aceștia au suferit diverse traumatisme, fiind conștienți și cooperanți”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.