Poluare în Ploiești. Stație de monitorizare „pe roșu”

Stația de monitorizare a calității aerului PH-4 amplasată în apropierea Rafinăriei Petrobrazi indică depășiri la substanțe periculoase. Aceasta este „pe roșu” de câteva ore, ceea ce indicată o calitate foarte proastă a aerului pe care îl respirăm.

Trebuie precizat că în această dimineață ploieștenii s-au trezit, din nou, într-un miros greu, de gaz, aceeași stație de monitorizare a calității aerului indicând la primele ore ale dimineții depășiri.

În jurul prânzului, cantitatea de substanțe toxice a crescut. Potrivit calitateaer.ro, sunt înregistrate depășiri la PM10, începând cu ora 12.00.

Trebuie menționat, că spre deosebire de alte momente când datele centralizate de stațiile de monitorizare a calității aerului indicau depășiri, astăzi valorile transmise de PH-4 sunt „invalidate de utilizator”.

Sunt indicate depășiri la benzen, etilbenzen, m-xilen, p-xilen, oxizi de azot, toluen, monoxid de azot și dixodid de azot