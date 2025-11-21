- Publicitate -
Trafic blocat pe DN1A Brașov-Ploiești, la Măneciu

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
accident dn1a

Traficul rutier pe DN1A, pe sensul de mers Brașov-Ploiești este blocat în această dimineață în zona localității Măneciu, la kilometrul 118. 

Două camioane au fost implicate într-un accident rutier. Din fericire, șoferii acestora au scăpat cu răni ușoare și nu a fost necesar să fie transportați la spital.

Până la finalizarea cercetărilor la fața locului, cele două tiruri sunt imobilizate pe carosabil.

UPDATE Poliția Prahova: Trafic blocat pe Drumul Național 1A, la km 118+800m, în localitatea Izvoarele, pe sensul de mers Brașov către Ploiești ca urmare a producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

