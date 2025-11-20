Șoferii vor fi amendați și după analiza camerelor video ale primăriilor

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins. Astfel, în acest sistem vor fi integrate toate camerele montate de primării.

În prezent, e-sigur se bazează pe radare mobile de tip ”pistol”, amplasate pe marginea drumurilor naționale, inclusiv în Prahova. Astfel, imaginile în care șoferii sunt surprinși că depășesc viteza legală sau efectuează manevre interzise, sunt procesate de polițiști, care trimit apoi amenda, prin poștă.

Ministrul de Interne a anunțat că a semnat un proiect de ordonanță prin care va extinde sistemul.

„Prin această ordonanță de urgență vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autoritățile locale și procesarea integrată a tuturor acestor informații, precum și a celor înregistrate de camerele de bord ale participanților la traficul rutier”, a spus Predoiu, potrivit digi24.ro.

Astăzi, Ministerul Afacerilor Interne a transmis un comunicat în care face mai multe precizări cu privire la acest proiect.

”Implementarea unui sistem național NU se reduce la simpla existență a unor camere video. Așa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur. Autoritățile locale au instalat echipamente extrem de diverse, cu standarde, tehnologii și protocoale diferite. Procesul de omogenizare, testare și certificare este în desfășurare, iar MAI poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerințe stricte privind: acuratețea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică și compatibilitatea cu hub-ul MAI (…)

Cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situație fiind validate individual de polițist. În prezent, foarte multe operațiuni trebuie făcute manual, autoritățile locale trebuie să asigure capabilităţi şi/sau servicii de imprimare masivă şi comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulaţie pe drumurile publice” se arată în documentul care pooate fi accesat AICI

MAI nu specifică în cât timp va deveni funcțional noul sistem, ci doar că implementează, etapizat și responsabil, în limita fondurilor disponibile, cel mai modern sistem rutier din România, ”în ritm responsabil, tehnic și legal, nu în ritm electoral”.