Polițist lovit în față la Dumbrava. Colegii săi au fost amenințați

Un polițist de la Secția Valea Călugărească a fost lovit în față, iar colegii săi au fost amenințați de un bărbat, în timpul unei intervenții pe care au avut-o luni seara în comuna Dumbrava.

Potrivit IPJ Prahova, luni seara, în jurul orei 23.20, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în incinta unui bar din situat în comuna Dumbrava, sat Cornu de Sus, județul, se ascultă muzică la maximum.

La fața locului a fost mobilizat un echipaj din cadrul structurii de ordine publică. Ajunți la fața locului, un bărbat aflat în apropierea barului, a început să devină agresiv și recalcitrant, amenințând polițiștii.

„La momentul imobilizării și încătușării, acesta a exercitat acte de violență fizică asupra unuia dintre agenți, lovindu-l în zona feței și distrugându-i ochelarii de vedere.

Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un tânăr de 29 de ani, din comuna Dumbrava.

Bărbatul a fost condus la sediul unității de parchet pentru audieri.

În urma probatoriului administrat, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești a dispus continuarea cercetărilor pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova prin intermediul unui comunicat de presă.

În urma audierilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat instanței, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.

Vă reamintim că este al doilea caz de ultraj înregistrat în Prahova, în ultimele 10 zile.

La începutul săptămânii trecute, în timp ce se afla într-un magazin din Blejoi, un polițist a fost amenințat de un recidivist.

