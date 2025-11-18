Rețeaua Cloudflare a căzut. Mai multe site-uri din România afectate

Mai multe site-uri, din România și din lume, inclusiv www.observatorulph.ro, înregistrează probleme tehnice marți din cauza unei avarii globale a serviciilor Cloudflare.
Cloudflare anunță că are cunoștință despre problema care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează.
„Furnizorul nostru de portal de asistență întâmpină în prezent probleme și, prin urmare, clienții ar putea întâmpina erori la vizualizarea sau răspunsul la solicitările de asistență.
Lucrăm alături de furnizorul nostru terț pentru a înțelege impactul complet și a atenua această problemă. Mai multe actualizări vor urma în curând”, transmite compania din Statele Unite.
Site-uri din România, precum antena3.ro, g4media.ro, agerpres.ro, libertatea.ro, news.ro și altele au probleme de conectare la serverele Cloudflare. Problema este una globală.
Cloudflare este o infrastructură globală de internet care oferă multe dintre tehnologiile de bază care susțin experiențele online de astăzi.
Aceasta include instrumente care protejează site-urile web de atacurile cibernetice și asigură că acestea rămân online în mijlocul traficului intens, de exemplu