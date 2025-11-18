- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Rețeaua Cloudflare a căzut. Mai multe site-uri din România afectate

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
cloudflare

Mai multe site-uri, din România și din lume, inclusiv www.observatorulph.ro, înregistrează probleme tehnice marți din cauza unei avarii globale a serviciilor Cloudflare. 

- Publicitate -

Cloudflare anunță că are cunoștință despre problema care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează.

„Furnizorul nostru de portal de asistență întâmpină în prezent probleme și, prin urmare, clienții ar putea întâmpina erori la vizualizarea sau răspunsul la solicitările de asistență.

- Publicitate -

Lucrăm alături de furnizorul nostru terț pentru a înțelege impactul complet și a atenua această problemă. Mai multe actualizări vor urma în curând”, transmite compania din Statele Unite. 

Site-uri din România, precum antena3.ro, g4media.ro, agerpres.ro, libertatea.ro, news.ro și altele au probleme de conectare la serverele Cloudflare. Problema este una globală.

Cloudflare este o infrastructură globală de internet care oferă multe dintre tehnologiile de bază care susțin experiențele online de astăzi.

- Publicitate -

Aceasta include instrumente care protejează site-urile web de atacurile cibernetice și asigură că acestea rămân online în mijlocul traficului intens, de exemplu

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Un milion de euro băgați în tavanele Spitalului de Pediatrie Ploiești, clădire cu risc seismic

Corina Matei Corina Matei -
Clădirea în care funcționează Spitalul de Pediatrie Ploiești, care...

Scandalul Rogobete – Polițeanu de la Pediatrie: Ce echipamente nu pot fi folosite

Corina Matei Corina Matei -
Săptămâna trecută ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD) s-a aflat...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -