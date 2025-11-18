Compania Chevron, una dintre cele mai mari din lume, evaluează mai multe opțiuni pentru a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, potrivit unor surse citate de reuters.com.

- Publicitate -

Sancțiunile împotriva Lukoil ar fi trebuit să intre în vigoare pe 21 noiembrie, dar Departamentul american al Trezoreriei le-a amânat până pe 13 decembrie, permițând companiei petroliere să negocieze cu Lukoil pentru vânzarea activelor sale internaționale.

Sursele citate de Reuters au dezvăluit că: „Chevron explorează opțiuni de cumpărare a activelor Lukoil, acolo unde cele două companii se suprapun, mai degrabă decât întregul portofoliu”.

- Publicitate -

Contactați de Reuters, reprezentanți ai Chevron au spus că nu comentează aspecte comerciale. Compania americană de investiții Carlyle ar fi, de asemenea, interesată să cumpere o parte din activele internaționale aparținând Lukoil.

Având în vedere că Chevron este implicată în toate etapele lanțului de producție de petrol și gaze, compania americană ar putea fi interesată de multe dintre activele Lukoil, mai ales de zăcăminte din Irak și Nigeria.

Compania americană are, de asemenea, o rețea extinsă de benzinării în Statele Unite și ar putea fi teoretic interesată de benzinăriile deținute de Lukoil în mai multe țări.

- Publicitate -