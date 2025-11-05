Ambasadorul Indiei, blocat în tren, pe Valea Prahovei

Călătorie cu peripeții pentru ambasadorul Indiei: trenul în care se afla s-a stricat pe Valea Prahovei, iar Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra a ajuns cu peste două ore întârziere la întâlnirea de afaceri de la Brașov.

Pentru a evita aglomerația de pe DN1, ambasadorul a ales să călătorească cu trenul București–Brașov.

Locomotiva EA 263 a întâmpinat probleme de aderență între Valea Largă și Sinaia, iar garnitura a rămas blocată până când a sosit în ajutor locomotiva EA 402, luată de la trenul Regio 3023, scrie Club Feroviar.

În Sinaia, trenul a ajuns cu 126 de minute întârziere, iar la Brașov cu 140 de minute întârziere. IR 1680 a parcurs cei 166 km dintre București și Brașov în 4 ore și 46 de minute.

La Brașov, ambasadorul și-a continuat agenda oficială, participând la întâlnirea organizată de Camera de Comerț și Industrie Brașov (CCI) cu o delegație de oameni de afaceri indieni și reprezentanți ai mediului de afaceri românesc.