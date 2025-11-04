- Publicitate -
La Câmpina, parcurile pentru copii vor fi monitorizate video

Luiza Toboc
Parc pentru copii, Câmpina

Pentru o mai mare siguranță a copiilor, dar și pentru protejarea mobilierului din parcurile destinate celor mici, și prevenirea actelor de vandalism, Primăria Câmpina a anunțat că toate locurile de joacă urmează să fie monitorizate video. Deja o primă achiziție publică a fost finalizată la sfârșitul lunii octombrie.

Potrivit administrației locale, supravegherea video a locurilor de joacă pentru copii înseamnă protecția celor mici, nu controlul acestora. Practic, părinții trebuie să aibă încredere că  spațiile special concepute pentru copii sunt unele sigure, ferite de tot ceea ce înseamnă acte de vandalism.

Potrivit campinatv.ro, o primă achiziție publică în cadrul acestui proiect care se va realiza în mai multe etape, a fost deja făcută. Este vorba despre cumpărarea, montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de monitorizare video, selecția de oferte fiind câștigată de societatea Pris Elsystem SRL cu prețul de 40.671 lei fără TVA.

La Ploiești, primarul Mihai Polițeanu a anunțat, la finele lui  septembrie, că a fost finalizată procedura de achiziție pentru un număr de 219 camere de supraveghere video.

15 camere  speed dome independente/relocabile, alimentate cu energie solară și conectate prin semnal gsm  sunt destinate supravegherii zonelor/punctelor nevralgice, asta însemnând inlusiv parcurile de joacă pentru copii.

