Viața lângă un liceu din Ploiești: mizerie, agitație, gălăgie și nervi

A locui în apropierea unui liceu din Ploiești poate părea, la prima vedere, un avantaj. O zonă liniștită, cu acces facil la educație, transport și în atenția forțelor de ordine.

Însă pentru unii ploieșteni, locuirea în apropierea unei instituții de învățământ înseamnă și neplăceri.

Un reporter s-a deplasat în această săptămână în cartierul Nord, în zona Colegiului Nichita Stănescu, un liceu de prestigiu, dar care, spun oamenii din zonă, aduce cu el și o doză de haos.

Gunoaie aruncate la întâmplare, pahare de cafea și chiștoace de țigări

Nu este o imagine neobișnuită pentru o zonă frecventată zilnic de adolescenți, dar pentru locuitorii din apropiere devine o problemă constantă.

„Uneori, după orele de curs, trotuarele sunt pline de ambalaje. Probabil din cauza numărului mare de elevi, dar și a lipsei coșurilor de gunoi”, ne-a spus o locatară.

Un alt vecin, vizibil indignat, ne-a declarat că mizeria provine adesea de la doze de suc aruncate necorespunzător, ambalaje și, în cazul elevilor mai mari, chiar țigări.

„Nu e plăcut să cobori dimineața și să vezi mucuri de țigară la intrarea în bloc. S-au mai curățat trotuarele, dar problema revine imediat ce începe școala an de an”, a adăugat acesta.

Locurile de parcare

Nici în ceea ce privește locurile de parcare situația nu stă mai bine. Dacă lipsa lor este o problemă generală în Ploiești, în jurul liceelor devine una acută.

„Ajung să las mașina la sute de metri distanță de bloc, pentru că nu găsesc loc. Dimineața, când vin elevii, toate locurile sunt ocupate”, povestește o doamnă care locuiește la două blocuri distanță de liceu.

Un alt locatar spune că s-a trezit de mai multe ori cu mașina blocată: „Am găsit mașina blocată de mașini cu semnul de începător. Probabil sunt elevi care vin cu mașinile la școală.

Parchează în locurile noastre, pentru că nu există o parcare special amenajată pentru liceu.”

Gălăgia și lipsa bunului simț

La toate acestea se adaugă și zgomotul, nelipsit în fiecare dimineață. „E foarte multă gălăgie, mai ales între 7:30 și 8:00, când toată lumea se înghesuie. Elevii se strâng pe trotuare, râd, glumesc, iar traficul se blochează aproape zilnic”, ne-a mărturisit un alt locatar.

Zgomotul nu dispare nici în timpul orelor. Mulți elevi își petrec pauzele în afara curții liceului, uneori chiar pe scările blocurilor din apropiere.

„Iarna, când e frig, intră în scările de bloc ca să stea la căldură. Nu toți sunt recalcitranți, dar mai fac gălăgie, lasă mizerie sau fumează. E deranjant”, continuă acesta.

Totuși, nu toți vecinii liceului privesc situația cu aceeași ochi. Unii spun că îi înțeleg pe elevi și că problemele nu țin doar de comportamentul lor, ci și de lipsa unor soluții din partea autorităților.

„Sunt copii, e normal să fie mai gălăgioși. Problema e că nu există o infrastructură care să îi ajute, o parcare, un spațiu de recreere, niște bănci sau mai multe coșuri de gunoi în afara curții liceului”, ne-a explicat o femeie care locuiește în zonă de peste 15 ani.

Viața lângă un liceu din Ploiești înseamnă, pe scurt, energie, agitație și uneori haos. În funcție de părerea fiecăruia, poate fi un semn de vitalitate sau unul de oboseală zilnică.