Mașină de poliție implicată într-un accident pe DN1A, în Prahova

O mașină de poliție a fost implicată într-un accident rutier pe DN1A în Prahova, între cartierul ploieștean Mitică Apostol și localitate Zalhana.

Potrivit martorilor la eveniment, autospeciala în care se aflau doi agenți a intrat într-o autoutilitară și ulterior a fost proiectată într-un camion.

Polițiștii deplasau pe DN1A, spre Ploiești, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, iar la un moment, o autoutilitară a pătruns de pe un drum secundar pe drumul național, fără ca șoferul acesteia să se asigure.

În urma impactului autospeciala de poliție a fost proiectată într-un camion.

Nu sunt raportate victime, însă traficul rutier se desfășoară îngreunat până la finalizarea cercetărilor.

Accidentul rutier s-a produs într-o intersecție problematică, unde carosabilul este distrus de camioanele încărcate cu pietriș. Zona este ignorată de ani de zile de CNAIR.

UPDATE: Reacția Poliției Prahova

La data de 24 septembrie 2025, în jurul orei 12:00, pe DN 1A, în zona intersecției cu un drum de exploatare agricolă, a avut loc un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliție.

Potrivit primelor verificări, autospeciala condusă de un polițist de 22 de ani, pe Drumul Național 1A ar fi intrat în coliziune laterală cu o autoutilitară care pătrunsese pe drumul național de pe un drum secundar.

În urma impactului, autospeciala a fost proiectată într-un alt vehicul, aflat oprit pentru a pătrunde pe DN 1A.

Accidentul s-a soldat cu avarierea celor trei autovehicule implicate. Personalul aflat în autospeciala de poliție este evaluat medical.

În prezent, cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova își reafirmă angajamentul pentru transparență și pentru informarea corectă a opiniei publice.