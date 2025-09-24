Cauza incendiului de la Iordăcheanu

Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 07.00, în satul Valea Cucului din comuna Iordăcheanu. Flăcările au cuprins o locuință și un depozit de materiale de construcții.

Pentru stingerea focului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri o autocisternă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă cele două construcții au fost grav afectate, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

În jurul orei 09.00 incendiul a fost lichidat, iar la finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil de la un cablu sau conductor electric defect sau neizolat corespunzător.

