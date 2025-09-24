Incendiu la un depozit de materiale și o locuință la Iordăcheanu

Pompierii militari prahoveni au fost solicitați să intervină, miercuri dimineață, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuință și un depozit de materiale de construcții din comuna Iordăcheanu, satul Valea Cucului.

UPDATE: Cauza incendiului de la Iordăcheanu

UPDATE: Incendiul este localizat. Pompierii acționează pentru lichidarea acestuia

ISU Prahova a anunțat că, pentru gestionarea operativă a evenimentului, progresiv, au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și un echipaj de prim ajutor SMURD.

„Din informațiile primite până în acest moment, incendiul se manifestă pe o suprafață totală de aproximativ 500 mp, iar pompierii depun eforturi pentru localizarea acestuia.

Nu au fost raportate victime”, a precizat ISU Prahova.