O groapă ilegală de gunoi a ars ieri în Ploiești. Cine e de vină?

Marți după amiază un incendiu care a izbucnit pe strada Tânărul Muncitor Ploiești a generat panică printre locuitori. Dincolo de riscul ca focul să ajungă la locuințele oamenilor, incendiul de ieri ridică o problemă veche, de care localnicii zonei s-au săturat. Cine e de vină pentru astfel de situații?

Strada Tânărul Muncitor este situată la marginea orașului, într-o zonă defavorizată, în apropierea străzii Văii. La începutul lunii mai acest cartier s-a aflat în mijlocul unui adevărat scandal după ce primăria a anunțat demolarea mai multor case ridicate ilegal.

Nemulțumirile persoanelor vizate de această măsură au fost luate în seamă de Prefectura Prahova care a blocat decizia Primăriei Ploiești.

Nemulțumiți, în schimb, au fost și oamenii de bună credință, care locuiesc aici cu acte în regulă și care au ajuns să trăiască printre munți de gunoaie, martori la fapte antisociale comise aproape zilnic.

Ieri după amiază tone de deșeuri depozitate ilegal, timp de ani de zile, au ars generând un nor de fum vizibil de la zeci de kilometri. Conform imaginilor primite de la cititori, urmările incendiului de ieri din Ploiești au fost vizibile inclusiv din Stoenești.

Deși zona este una cunoscută ca fiind problematică, autoritățile intervin aici doar în cazul sesizărilor punctuale, acțiunile periodice, raziile sau controalele neintrând în discuție.

În tot acest timp, susțin locuitorii, câmpul care ieri a ars obligându-ne pe toți să respirăm un aer toxic, s-a transformat într-o adevărată groapă ilegală de gunoi, cu complicitatea celor care ar trebui să împiedice aceste fapte.

După stingere incendiului, pompierii au stabilit că acesta a izbucnit după folosirea focului deschis în spații deschise. Concret, o persoană a dat foc unor deșeuri, iar de aici totul s-a extins.

„Din ceea ce se cunoaște local, cauza incendiului este legată de arderea necontrolată a gunoaielor, o practică frecventă în zonă. Situația este extrem de periculoasă și afectează întreaga comunitate din jur – calitatea aerului, siguranța locuințelor, dar și mediul înconjurător. Menționez că, deși primarul localității a emis dispoziții de demolare a unor construcții ridicate ilegal în zonă, prefectul a anulat aceste măsuri, motivând că acolo locuiesc „oameni corecți” și „impact social”. Din păcate, realitatea de pe teren contrazice această afirmație, iar comunitatea se confruntă constant cu probleme legate de incendii, deșeuri și insecuritate. Dovezile se văd direct pe teren. Realitatea este cu totul alta: locuitorii legali din zonă trăiesc sub teroare. Suntem constant supuși la amenințări directe, ne trezim cu fecale aruncate pe garduri, pietre aruncate pe acoperișurile caselor, amenințări verbale și alte forme de intimidare menite să ne descurajeze din a reclama situația la autorități. Este o formă de presiune și violență care a scăpat complet de sub control”, a declarat pentru Observatorul Prahovean un locuitor al cartierului.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești, Gărzii de Mediu Prahova, Poliției Locale Ploiești și Poliției Prahova

Vom reveni cu detalii.