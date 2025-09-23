Apa din satul Stăncești este din nou potabilă

După șase zile în care localnicii satului Stăncești, comuna Târgșoru Vechi, nu au putut consuma apa de la robinet, aceasta este din nou potabilă.

Vă reamintim că joi, pe 18 septembrie, primăria comunei Târgșoru Vechi anunța că apa furnizată prin rețeaua publică, în Parcul Industrial Strejnicu și în satul Stăncești, este neconformă.

Analizele de laborator efectuate de DSP Prahova la momentul respectiv au indicat bacterii coliforme în rețeaua publică din Stăncești, și un alt parametru neconform (număr de colonii de la 37 de grade Celsius) pentru rețeaua Parcului Industrial Strejnicu din aceeași comună.

Recomandarea autorităților locale a fost ca ca, până la remedierea problemei, apa potabilă să nu fie utilizată pentru băut, gătit, spălat, ci doar în scop menajer.

Astăzi, operatorul local de apă și canal al comunei a anunțat că situația a fost remediată, iar parametrii de calitate a apei se încadrează în limitele legale pentru apa potabilă.

Astfel, apa distribuită este potabilă și poate fi utilizată pentru consum, gătit și spălat fără restricții.