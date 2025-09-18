Unul dintre bărbații prinși sub dărâmături, la Câmpina, a murit

Tragedie în Câmpina, în această dimineață. Doi bărbați care lucrau la consolidarea unei locuințe au fost prinși sub dărâmături. Din nefericire, unul dintre ei a murit.
În ciuda intervenției promptă a pompierilor, evenimentul a fost fatal pentru un bărbat în vârstă de 35 de ani.
Vă reamintim că pompierii au fost alertați prin 112 pentru extragerea a două persoane care au fost prinse sub un zid, pe Bulevardul Carol I din Câmpina.
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost scos în viață, însă cu traumatisme la nivelul picioarele.
Pentru cea de-a doua victimă, un tânăr în vârstă de 35 de ani, salvatorii nu au mai putut face nimic. În ciuda manevrelor de resuscitare, aceasta a fost declarată decedată.
