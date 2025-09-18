Doi bărbați prinși sub zidul unei case din Câmpina

Doi bărbați care demolau o locuință situată pe Bulevardul I din Câmpina au fost prinși sub dărâmături în această dimineață.

UPDATE: Unul dintre bărbații prinși sub dărâmături, la Câmpina, a murit

UPDATE: Potrivit ISU Prahova, cei doi efectuau lucrări de subzidire a unei construcții. Prima victima extrasă, bărbat 55 ani, este conștientă, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare. Se lucrează pentru extragerea celeilalte victime, care se afla în stare de inconștiență.

Articol inițial

În urma unui apel la 112 la locul evenimentului au fost mobilizate două echipaje de pompieri, un container multirisc, o autospecială de primă intervenție și comandă și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

„Este vorba despre doua persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 30 ani și, respectiv, 55 ani. Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conștientă, fiind extrasa deja dintre dărâmături. Cea de a doua victima este acoperita complet si pompierii acționează pentru a ajunge la aceasta”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Vom reveni cu detalii.