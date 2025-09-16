Mormânt din Cimitirul Bolovani, vandalizat după 36 de ore

Situația cimitirelor din Ploiești este una care nemulțumește tot mai mulți ploieșteni. Deși sunt instalate camere de supraveghere, mormintele continuă să fie vandalizate, astfel că oamenii, și așa îndurerați, sunt nevoiți să suporte și durerea imaginii mormintelor devastate ale celor dragi.

Vedeți la finalul textului imaginile VIDEO surprinse de familia îndurerată.

Este și cazul unei familii din Ploiești care s-a trezit, la 36 de ore de la înmormântarea celui apropiat, cu mormântul de la cimitirul Bolovani vandalizat. Nu este prima oară când se întâmplă, așa cum spun oamenii. Având mai multe rude decedate în acest cimitir, au avut parte, de-a lungul timpului, de morminte vandalizate și de flori furate de pe mormânt.

„Au ajuns să fure chiar și pământul de pe morminte, pe care noi l-am adus special să plantăm flori, pentru că pământul de la Bolovani nu este bun pentru flori. La poarta cimitirului, se vinde cu peste 100 de lei roaba de pământ”, spune, cu durere, un ploieștean.

Florile furate de pe morminte, spune acesta, se întorc la poarta cimitirului și sunt vândute din nou. În tot acest timp, rudele celor decedați se văd în situația de a-și striga în zadar durerea. „Nimeni nu ne ascultă, nimeni nu ne bagă în seamă. Am făcut numeroase sesizări. În urmă cu câțiva ani s-au montat camere. Timp de aproape un an s-au mai potolit. Dar nu a durat mult. Au început iar să fure, și fură orice. Nu poți să duci acolo o vază cu flori, un buchet mai frumos… dacă și pământul au ajuns să-l fure…”, spune ploieșteanul.

Mormânt vandalizat la nici 36 de ore de la înmormântare

Familia S., din Ploiești, și-a îngropat ruda decedată duminică, 14 septembrie. Marți, 16 septembrie, pe mormântul proaspăt nu mai exista absolut nimic: nici flori, nici coroane, totul dispăruse.

Mormântul nu se află la aleea principală, dar are o cameră de supraveghere orientată exact spre el. Cu toate acestea hoții nu s-au sinchisit de prezența acesteia și, la nici trei zile de la înmormântare, au luat de pe mormânt tot ce se putea lua.

„Cui să zici? Ce să faci? Am mai făcut sesizări în trecut, degeaba! Ei se cunosc între ei și se acoperă”, spune familia celui decedat.

Coroanele de pe mormântul proaspăt fuseseră mutate și dezasamblate în apropierea acestuia, iar resturile au fost găsite de familie la fața locului. Din aranjamentele funerare lipseau elemente care se folosesc, de obicei, la montarea și aranjarea unor asemenea produse.

Cimitirele din Ploiești, deci inclusiv Cimitirul Bolovani, se află în administrarea SGU Ploiești dar, fiind domeniul public, este de competența organelor de poliție să rezolve aceste cazuri.

Reacția SGU Ploiești

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU Ploiești au transmis:

„Cunoaștem situația și mormântul în cauză, aflat în zona cimitirului din apropierea străzilor Dezrobirii și Creuzot. În această parte apar frecvent probleme, deoarece unii locatari sar gardul și provoacă acte de vandalism asupra mormintelor.

Chiar săptămâna trecută, în comunicările noastre oficiale, am anunțat că am înlocuit și completat plăcile de beton de la gardul din zona menționată, tocmai pentru a preveni astfel de evenimente.

Referitor la incidentul semnalat, avem imagini surprinse de camerele video care arată cu exactitate ce s-a întâmplat. Acestea vor fi puse la dispoziția organelor abilitate pentru soluționarea cazului. Concesionarul mormântului are însă obligația de a depune plângere la Poliție”, au declarat aceștia.

Familia S. a declarat că va depune plângere la Poliție în cel mai scurt timp deoarece nu este prima dată când au avut astfel de probleme.