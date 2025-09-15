Un șofer a ieșit pe contrasens din giratoriul suspendat

Șoferii care ignoră complet regulile de circulație continuă să fie prezenți în trafic. Un astfel de caz ne-a fost semnalat pe adresa redacției de către un cititor.

O camera de bord montată pe o mașină, care se deplasa ieri dimineață spre Păulești, pe DJ 102, a surprins momentul în care un șofer iese din sensul giratoriu suspendat… pe contrasens.

Vă reamintim că, în situația în care șoferul este identificat, acesta riscă cel mult o „vizită” la secția de poliție și o „mustrare” din partea agenților.

Motivul? Filmarea de la sfârșitul acestui articol nu este realizată cu aparatură omologată.

„Potrivit dispozițiilor art. 109 alin. (l) și (2) din O.U.G. nr. 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier sau de către polițistul local, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.”