Hoți alergați de polițiști în Ploiești. Au fost prinși și reținuți

Doi tineri cu vârste de 17 și 21 de ani, din Bărcănești și Ploiești, au ajuns în spatele gratiilor după ce au furat mai multe parfumuri dintr-un magazin din incinta Prahova Value Center. Aceștia au încercat să fugă de polițiști dar au fost prinși la scurt timp.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești au depistat miercuri, în flagrant delict doi bărbați, în timp ce se deplasau în fugă în zona de sud a municipiului Ploiești, având asupra lor mai multe bunuri a căror proveniență nu a putut fi justificată.

Întrucât persoanele în cauză nu s-au conformat somațiilor legale ale polițiștilor de a se opri, s-a procedat la urmărirea pedestră a acestora, fiind interceptate și imobilizate la scurt timp, în proximitatea locului comiterii faptei.

Cei doi au fost conduși la sediul subunității de poliție, unde, în urma verificărilor efectuate, au fost identificați ca fiind un tânăr de 17 ani, din comuna Bărcănești, și un bărbat de 21 de ani, din municipiul Ploiești.

Bunurile identificate asupra acestora au fost recuperate în totalitate și restituite reprezentanților societății prejudiciate.

În baza probatoriului administrat, față de cei doi a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de 11 septembrie a.c. să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea luării unei măsuri preventive corespunzătoare.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, în vederea documentării întregii activități infracționale.