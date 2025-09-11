Accident mortal pe DN1A, la Crevedia

Un accident mortal a avut loc în această dimineață pe DN1A, în localitatea Crevedia din județul Dâmbovița.
Potrivit Poliției un bărbat, de 50 de ani, din municipiul București, în timp ce ar fi condus un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă pe DN 1 A, în localitatea Crevedia, la intersecția cu DJ 701 B, ar fi acroșat și accidentat un biciclist.
Din nefericire, în urma accidentului, biciclistul a decedat.
Șoferul a fost testat în vederea depistării consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.