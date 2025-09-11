- Publicitate -

Cinci polițiști cercetați în urma crimei de la Lipănești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Cinci polițiști din Prahova, dintre care doi șefi, sunt cercetați disciplinar în urma crimei care a avut loc în data de 16 iunie la Lipănești.

Declanșarea cercetării disciplinare a fost confirmată de IGPR pentru comunicată declic.ro care a inițiat o petiție în acest sens.

„Această decizie contrazice primelor declarații ale șefului IPJ Prahova, care spunea că ancheta concluzionase că polițiștii nu poartă nicio vină pentru uciderea mamei de 22 de ani din comuna Lipănești”, au precizat reprezentanții declic.ro.

Vă reamintim că în data de 16 iunie o tânără din Lipănești a fost ucisă cu un topor de concubin. Victima ceruse împotriva bărbatului un ordin de protecție

Comuna fruntașă la „olimpiada" handicapului. Indemnizații de un milion de euro

Un milion de euro pe an. Atât scoate din buzunarul bugetului local comuna prahoveană Ciorani pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap. Și nu, nu e...
Citește mai multe detalii aici: Filmul crimei din Lipănești. Victima ceruse ordin de protecție

„Cu privire la aspectele semnalate referitor la evenimentul înregistrat la data de 16.06.2025 pe raza localității Lipănești, jud. Prahova, vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, s-a dispus declanșarea procedurii de cercetare prealabilă față de 5 polițiști din cadrul I.P.J.
Prahova, dintre care doi ocupă funcții de conducere, în vederea stabilirii existenței/inexistenței vreunei abateri disciplinare dintre cele prevăzute de art. 57 din actul normativ sus-menționat”, se arată în răspunsul IGPR publicat pe platforma declic.ro.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
