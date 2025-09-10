Autorul accidentului de la Dițești, bătut de rudele victimelor

Scene greu de imaginat s-au petrecut săptămâna trecută în Prahova, la Dițești, la scurt timp de la producerea unui accident rutier. Șoferul vinovat de producerea coliziunii a fost snopit în bătaie de către rudele victimelor.

- Publicitate -

Vă reamintim că joi, pe 4 septembrie, trei femei au fost rănite într-un accident rutier care a avut loc pe DJ 720 în Prahova, în satul Dițești.

Evenimentul s-ar fi produs pe fondul neacordării de prioritate. Un șofer care circula pe un drum secundar, nu a acordat prioritate unui autoturism în care se aflau trei femei și care circula pe drumul județean.

La scurt timp de la producerea coliziunii la locul evenimentului și-au făcut apariția rudele victimelor care, fără să stea prea mult pe gânduri, l-au luat la bătaie pe șoferul care poartă responsabilitatea producerii accidentului rutier.

- Publicitate -

Ajuns la rândul său victimă, bărbatul a depus plângere la poliție pentru loviturile primite iar oamenii legii au decis reținerea agresorilor pentru 24 de ore.

Ulterior, aceștia au fost prezentați instanței care a decis cercetarea în stare de arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. Agresorii sunt acuzați de loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Cu privire la eveniment, reprezentanții IPJ Prahova au făcut următoarele precizări, la solicitarea ziarului:

- Publicitate -

„Polițiștii Secției de Poliție Rurală Florești au fost sesizați, la data de 5 septembrie 2025, de către un bărbat din județul Prahova, cu privire la faptul că ar fi fost agresat fizic de două persoane.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în cursul zilei de 4 septembrie 2025, pe fondul unor discuții în contradictoriu, două persoane ar fi exercitat acte de violență asupra unei alte persoane.

Incidentul a avut loc în spațiul public, în prezența mai multor martori, cărora le-ar fi fost creată o stare de temere.

Eveniment Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova Trei zile de spectacol ecvestru, concerte live și experiențe vibrante în aer liber. Karpatia Horse Show, eveniment ajuns la un deceniu de existență, reunește...

- Publicitate -

Cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de acțiuni speciale și al celor din municipiul Ploiești, persoanele bănuite au fost identificate, depistate și conduse la sediul poliției pentru audieri.

În urma administrării probatoriului, față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt”.