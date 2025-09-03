Accident în Ploiești. Biciclist lovit de un autoturism

Accidentul rutier s-a produs, miercuri, la intersecția străzilor Victor Babeș și Gheorghe Doja din Ploiești. Un biciclist a fost lovit de un autoturism.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești s-au deplasat la fața locului. Potrivit IPJ Prahova, din primele cercetări efectuate au constatat că un bărbat de 29 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Gheorghe Doja din municipiu, iar la intersecția cu strada Victor Babeș ar fi intrat în coliziune cu o bicicletă condusă de un tânăr de 24 de ani.

„În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Atât conducătorul auto, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a anunțat IPJ Prahova.