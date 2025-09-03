- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Accident în Ploiești. Biciclist lovit de un autoturism

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Accidentul rutier s-a produs, miercuri, la intersecția străzilor Victor Babeș și Gheorghe Doja din Ploiești. Un biciclist a fost lovit de un autoturism.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești s-au deplasat la fața locului. Potrivit IPJ Prahova, din primele cercetări efectuate au constatat că un bărbat de 29 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Gheorghe Doja din municipiu, iar la intersecția cu strada Victor Babeș ar fi intrat în coliziune cu o bicicletă condusă de un tânăr de 24 de ani.

„În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Atât conducătorul auto, cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Educație

Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în regim de plata cu ora. Odată adoptate măsurile de austeritate,  un profesor debutant cu facultate,...
- Publicitate -

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a anunțat IPJ Prahova.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

2
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor

0
Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie,...
Național

Cum să te protejezi de cele mai recente fraude online

0
Direcoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat o...
Educație

Cât va câștiga un profesor debutant la plata cu ora

0
Pe 1 septembrie au fost atribuite orele vacante în...
Eveniment

Elevii vor călători gratuit cu trenul și în următorul an școlar

0
Gratuitate pentru elevi la călătoria cu trenul și în...
Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

18
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Elevii vor călători gratuit cu trenul și în următorul an școlar

Luiza Toboc -
Gratuitate pentru elevi la călătoria cu trenul și în...

Continuă demolarea construcțiilor ilegale din Colonia Teleajen

Luiza Toboc -
Continuă demolarea construcțiilor ridicate ilegal, pe domeniul public, în...

Protest la un liceu de top din Ploiești: „Se încalcă legea Educației”

Luiza Toboc -
Deși legea Educației spune că antepreșcolarii, elevii din învățământul...

Percheziții la Gornet, într-un dosar de șantaj

Roxana Tănase -
Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte au...
- Publicitate -

Un bărbat de 52 de ani, din Ploiești, dat dispărut

Luiza Toboc -
Ilie Florin Nicolae, în vârstă de 52 de ani,...

Paznic al unei bănci din Ploiești, furat de o femeie

Marius Nica -
Un incident mai puțin obișnuit s-a produs luni, 1...

Femeie bătută la Baba Ana. Agresorul ar fi lovit-o intenționat cu mașina

Marius Nica -
Incident grav în Baba Ana. O femeie de 57...

Protest la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

Luiza Toboc -
Zeci de elevi și părinți protestează astăzi, 2 septembrie,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean