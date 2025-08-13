- Publicitate -

Autobuz electric nou, tractat în Ploiești. Explicația TCE

Proaspăt intrat în circulație în Ploiești, unul dintre autobuzele electrice TCE a rămas ieri în pană în zona centrală. Momentul a fost surprins de participanții la trafic, iar imagini au fost publicate inclusiv pe Tik Tok, unde s-au viralizat.

Cinci dintre cele 22 de autobuze electrice noi achiziționate la Ploiești au intrat, de vineri, 8 august, în circulație la Ploiești. Noile mijloace de transport efectuează curse pe traseele 35 și 35 barat.

Observatorul Prahovean l-a contactat pe directorul TCE Ploiești, Călin Zaharia, cu privire la imaginile cu autobuzul tractat, văzut în centrul Ploieștiului.

Acesta a precizat că autobuzul nu a mai pornit din cauza unei erori de soft și a rămas imobilizat la intersecția străzii Take Ionescu cu Bulevardul Republicii. Autospeciala de intervenție a fost trimisă pentru a-l tracta la garajul de la Podul Înalt.

Aici, reprezentanții societății care asigura service-ul mijloacelor de transport, conform garanției, l-au supus mai multor teste și l-au reparat, iar autobuzul a redevenit funcțional.

Acesta va intra din nou pe traseu în după amiaza zilei de miercuri, 13 august.

Noile autobuze electrice din Ploiești sunt SOR EBN 9,5. Acestea sunt 100% electrice și au o autonomie de până la 220 km

Motorul este de 120 kW și au baterii Li-ion de 172 kWh. Capacitatea maximă este de aproximativ 70 pasageri și sunt dotate cu aer condiționat și prize USB.

