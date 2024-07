Atac armat la mitingul lui Donald Trump, rănit ușor de un glonț la o ureche. Atacatorul și o altă persoană au murit

Autorităţile americane au anunţat decesul a două persoane, una dintre ele fiind cea care a deschis focul.

Secret Service a confirmat că agenţii săi au ucis persoana care a deschis focul asupra lui Donald Trump la mitingul său din Pennsylvania şi anunţă că, pe lângă un participant ucis, alţi doi membri ai publicului au fost „grav răniţi”.

ABC News relatează că persoana care a deschis focul asupra mitingului lui Donald Trump, omorând o persoană şi rănind alte două, a tras de opt ori în ceea ce oficialii din serviciile de aplicare a legii cred că a fost o tentativă de asasinat. Atacatorul se afla pe un acoperiş, la 200-250 de metri şi a folosit o puşcă de tip AR, foarte populară în Statele Unite, care a fost folosită în multe incidente de împuşcături în masă.

Preşedintele SUA Joe Biden a discutat cu Donald Trump, după ce acesta a fost rănit la miting din Pennsylvania, relatează Reuters.

Donald Trump a fost dus la spitalul local, însă rana superficială de la ureche nu a necesitat internarea sa, conform CBS News.

Fostul preşedinte urma ca duminică să meargă în Milwaukee, Wisconsin, acolo unde începe Convenţia Naţională Republicană. Apropiații săi din partid au declarat că incidentul nu va întrerupe programul electoral al lui Donald Trump.

Într-un interviu acordat CNN, procurorul districtului Butler, Richard A Goldinger, a declarat că, pe lângă cei doi morţi de la mitingul lui Trump, o altă persoană a fost rănită şi se află în „stare gravă”.

El a confirmat că trăgătorul se afla în afara perimetrului de securitate, ceea ce înseamnă că nu a trecut prin magnetometrele menite să dezvăluie armele de foc.

„Nu ştiu cum ar fi ajuns în locul în care se afla, dar era în afara perimetrului şi cred că va trebui să ne dăm seama cum a ajuns acolo”, a spus el.

FBI este la locul împuşcăturilor din Butler, Pennsylvania. FBI „va continua să lucreze împreună cu U.S. Secret Service pe măsură ce ancheta avansează”, a declarat agenţia într-un comunicat.

Momentul atacului în care Donald Trump a fost rănit ușor:

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/JCEJ1ZhSqQ

— Fox News (@FoxNews) July 13, 2024