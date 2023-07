În timpul furtunii de ieri din Ploiești, s-au prăbușit pinii dezrădăcinați de Primărie de pe strada Mircea cel Bătrân

Pinii dezrădăcinați în luna mai, din cauza unui proiect nejustificat al Primăriei Ploiești, nu au avut nicio șansă în fața furtunii de ieri. Copacii, după ce au fost dezrădăcinați, au fost lăsați așa iar edilii au abandonat lucrările. După o vreme locuitorii zonei au început să astupe ei înșiși gropile săpate de buldozere. Din păcate, pentru pinii plantați cu zeci de ani de ani în urmă, nu a mai contat…

În luna mai scriam despre distrugerea Cartierului Dorobanțu din Ploiești, din dorința edililor de a face parcări într-un loc în care nu este nevoie de acestea.

Cronologia evenimentelor:

În primele zile de la demararea lucrărilor de la începutul lunii mai 2023, locuitorii străzii Mircea cel Bătrân au contactat disperați presa, au făcut demersuri la Primărie pentru stoparea acestei distrugeri. În zadar.

Am scris în timpul lucrărilor, am fost acolo, am vorbit cu oamenii, cu muncitorii, am făcut și noi sesizări la Primărie. Degeaba!

Zile întregi buldozerele au scos arbuștii și au dezrădăcinat pinii de pe mijlocul străzii Mircea cel Bătrân. Nimic nu părea a opri lucrarea.

Apoi, brusc, după câteva zile de la începerea lor, lucrările au fost abandonate. Dar strada și spațiul ei verde de pe mijloc, fuseseră distruse.

În luna iunie, pentru că nimic nu mai mișca în zonă, am publicat un material amplu despre lucrările abandonate de pe strada Mircea cel Bătrân. Atunci chiar, reporterul Observatorul Prahovean a fost și a transmis imagini de la locul șantierului.

La numai o săptămână de la publicarea articolului, Primăria Ploiești a confirmat renunțarea la proiectul inițial, asta după ce avizase distrugerea străzii din Cartierul Dorobanțu.

A trecut o lună de atunci și două luni de la începerea lucrărilor în care a fost distrusă strada Mircea cel Bătrân. Și, ceea ce era de așteptat, s-a întâmplat.

În timpul furtunii de ieri, din Ploiești, pinii dezrădăcinați de pe strada Mircea cel Bătrân din Cartierul Dorobanțu, s-au prăbușit din cauza vântului puternic. Potrivit imaginilor filmate de deputatul neafiliat Mihai Polițeanu, aceștia au fost doborâți de vântul puternic și au căzut peste lucrările abandonate ale Primăriei.