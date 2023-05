Revolta ploieștenilor din cartierul Dorobanțu: primăria ne distruge spațiul verde să facă parcări! [FOTO]

Cartierul Dorobanțu din Ploiești, cel de case din zona fostei fabricii Dorobanțu, era cunoscut în oraș ca un cartier liniștit, de case, cu alveole verzi, superbe, pe mijlocul străzii Mircea cel Bătrân. Un cartier cu puține mașini, puțin zgomot, spațiu verde… asta până într-o zi…

În urmă cu aproximativ o săptămână liniștea locuitorilor acestui cartier a fost tulburată de zgomote de utilaje. Ieșiți la porți, cu mic cu mare, ploieștenii din Dorobanțu au văzut cum utilaje mari încep să excaveze alveolele verzi de pe mijlocul străzii Mircea cel Bătrân și să scoată arbuștii ornamentali.

Revoltați, oamenii au cerut explicații: „De la Primărie avem autorizație. Aici se face parcare, se modernizează zona…”, au primit răspuns de la muncitorii care lucrau.

Degeaba au dat oamenii telefoane peste telefoane la Primărie. Degeaba au spus clar că ei NU VOR să li se strice spațiul verde din cartier. Degeaba au făcut petiție, pe care au semnat-o și au înaintat-o Primăriei Ploiești. Zi de zi lucrările înaintează în ritm accelerat (ceva atipic pentru România), spre disperarea oamenilor din zonă.

Muncitorii erau la treabă în zonă încă de la primele ore ale dimineții: „Din ordinul primăriei se face parcare. Noi suntem doar muncitori. Ne-a trimis șefu, are autorizație… ce să facem?”, au ridicat din umeri oamenii.

De cealaltă parte, la porțile curților, locuitorii au ieșit, ca în fiecare dimineață, ca să vadă cum mai înaintează dezastrul cartierului lor.

„Parcări acolo pentru cine? Că majoritatea care au mașini, le bagă în curte seara”

„Noi suntem deranjați. Strică spațiul verde ca să facă parcări…. Parcări acolo pentru cine? Că majoritatea care au mașini, le bagă în curte seara. Face pistă de biciclete pe trotuar… marcajele pe care le vedeți acolo sunt pentru pista de biciclete. Unde? Trotuarul aici e bun, dar mai încolo se îngustează… În plus, uitați-vă, marcajul aici e chiar pe jumatea stâlpului. Mai încolo, exact pe mijlocul pistei, va fi un stâlp…”, explică Daniel Nicolae, unul din locuitorii zonei.

„Nu a venit nimeni de la Primărie să ne întrebe și pe noi. Măcar un consilier să vină să spună: Avem un proiect pe fonduri europene. Vrem să facem asta și asta… Ce părere aveți? Ce spuneți? Nimic! Nimeni de pe stradă nu a știut până nu au venit utilajele și au început să scoată arbuștii… Vreo două – trei zile am încercat să vorbim și noi… pe unde am putut. De la primărie nu a vrut să discute nimeni. Un vecin a făcut o petiție pe care am semnat-o… suntem vreo 60-65 de persoane… am semnat repede, ca s-o putem depune repede. Că așa, sunt mult mai mulți care nu sunt de acord…”, mai completează el.

Între timp s-au mai strâns câțiva locuitori să-și spună nemulțumirile.

„Știți cum a fost luni? Au săpat până au dat într-o țeavă de gaze. Vreo 45 de minute au ieșit gazele de aici… Am ieșit noi, cetățenii și cu muncitorii și am deviat mașinile ca să nu treacă pe la conducta de gaze. Adică sunt niște lucrări așa… fără noimă. Pentru ce avem nevoie de parcări aici? Nu e zonă comercială, nu e niciun mall, nicio întreprindere mare… Pentru ce?!?!”, se întreabă oamenii pe bună dreptate.

„Pentru canalizare nu au mai fost fonduri… Când au făcut strada, acum 15 ani, au spart, au tras țevile de apă și de gaze, dar pentru canalizare nu au mai fost fonduri. Așa că au asfaltat și gata. Adică pentru canalizare nu sunt bani, dar pentru parcări sunt?!?! Păi noi avem nevoie de canalizare aici, nu de parcare”, se revoltă oamenii.

„De ce strică spațiul ăsta verde???”

Insulele de verdeață de pe mijlocul străzii Mircea cel Bătrân sunt făcute cu 35 de ani în urmă. Atunci au fost plantați pini care, între timp, au crescut frumos și dau verdeață și oxigen zonei. În urma lucrărilor de scoatere a arbuștilor pentru amenajarea de parcări, excavatoarele au rupt și au smuls și rădăcini ale acestor pini. „Ce se va întâmpla cu ei? Uitați-vă la rădăcinile astea de aici. Sunt rupte, smulse. În timp copacii ăștia se usucă. Era foarte frumoasă strada asta. Toți care treceau pe aici spuneau asta… Acum gata, au terminat-o! De ce trebuie să distrugă tot ce este bun în orașul ăsta?”, vorbesc oamenii.

Pista de biciclete, marcată conform proiectului, începe în capătul străzii și se termină destul de repede. Lungimea acesteia nu are nici măcar un kilometru. Și, cum totul este făcut românește, prin mijlocul viitoarei piste trec stâlpii de iluminat public și copacii de pe marginea trotuarului. Nu este de mirare dacă nu vor fi scoși și aceștia.

„Aici nu este normal ce se întâmplă. Trebuie dați nenorociții în judecată că ne strică spațiul verde. Peste tot se caută să se mărească spațiul verde și nouă ni-l strică… De la ei te poți aștepta la orice… Uitați-vă în ce hal ne-au adus aici!”, se plânge doamna Nina Năstase, venită și ea să-și spună oful.

„Ce să spun… face pistă de biciclete aici. Trec 10 biciclete pe zi pe aici… dacă trec. Și pe unde le fac? Ce fac cu stâlpii? Pe unele zone trotuarul este atât de îngust încât, când omul deschide poarta să iasă, dă exact în pista de biciclete… Cum au gândit-o oare?”, își pun întrebări locuitorii zonei cu privire la un proiect al Primăriei Ploiești care pare gândit ca pentru un film de desene animate.

„Tu știi câți bani a luat și ia pe fonduri europene? Despre ce altceva crezi că este vorba aici?”

„Tu știi câți bani a luat și ia pe fonduri europene? Despre ce altceva crezi că este vorba aici?”, se arată revoltată doamna Nina.

„Lucrarea asta face, după mine, așa, vreun miliard de euro… Să ia fonduri europene, da, de acord! Dar să ia pentru ceva ce trebuie, care e util… Dar așa? Pentru ce aici? Un pom n-ar mai fi plantat… Să ia și să facă parcări acolo unde este nevoie de ele, în centru, nu aici!”, spun oamenii supărați.

Parcarea din proiect se pare că ar fi una cu plată. Asta din ce spun oamenii, pentru că, la Primăria Ploiești, solicitarea noastră pentru informații suplimentare cu privire la ceea ce se amenajează în zonă, este încă fără răspuns.

„Au venit muncitorii repede, sunt mulți, ca să facă lucrarea pe repede-înainte și să ia banii repede. Că anul care vine sunt alegeri și să apuce să mai ia și ei câte ceva până atunci…”, sunt de părere oamenii, găsind explicația pentru rapiditatea cu care se desfășoară lucrările pe strada Mircea cel Bătrân, rapiditate complet necaracteristică lentorii cu care tot ce este legal se desfășoară în România.

Abia în această dimineață a apărut pe șantier o pancartă informativă cu detalii despre șantier. Oamenii sunt nemulțumiți și pe bună dreptate. „Normal era ca, înainte de începerea lucrărilor să pună o pancartă în care să explice ce lucrări se vor executa, de către cine, în ce bază, care sunt termenele… Aveam și noi timp să facem ceva. Așa… ne-am trezit dimineață cu utilajele care scoteau arbuțtii. Este normal să procedeze așa?”, se întreabă ei.

Sunt străzi aici care nu sunt asfaltate, care nu au canalizare, nu au apă. Nu vin să facă ceva pentru străzile alea

În timp ce studiam pancarta de șantier, un cetățean a venit în grabă: „A cui a fost ideea de a distruge parcul ăsta? N-am văzut nenorociți de oameni ca la Primăria Ploiești! (…) Nu mai știu ce să mai distrugă în orașul ăsta! Sunt străzi aici care nu sunt asfaltate, care nu au canalizare, nu au apă. Nu vin să facă ceva pentru străzile alea. Ei vin doar să distrugă! Ce ne trebuia nouă parcare? Suntem 10 mașini… 20 de mașini… ce ne trebuia nouă parcare? Toți avem curți, le băgăm în curți. Pentru asta trebuiau ei să distrugă parcul ăsta? Ce mai facem aici? Facem un sens giratoriu, ce mai facem? Niște jeguri! (…)”, și a plecat în grabă suduind în continuare, pe bună dreptate.

Oamenii din zonă sunt revoltați. Lucrările înaintează cu rapiditate, astfel încât nu e nicio șansă să aibă timp locuitorii să ia măsuri pentru ca acestea să nu se finalizeze… cu distrugerea completă a zonei, așa cum se preconizează.

Situația Cartierului Dorobanțu din Ploiești este una tipică unui oraș în care toate lucrurile se fac fără cap, fără scop precis și, mai ales, NU în favoarea cetățeanului. De ce se găsesc bani pentru lucrări inutile și nu sunt niciodată fonduri când se pune problema de nevoi reale și lucruri bine făcute?