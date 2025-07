Alessio, copilul de Aur al Ploieștiului: „Nu cer ajutor social”

Alessio Andrei Nenu, ploieșteanul medaliat cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie din Lituania, a redactat, în disperare de cauză, o scrisoare către ministrul Educației, Daniel David, dar și către premierul Ilie Bolojan. Adolescentul, crescut doar de mamă de la vârsta de trei ani, după ce tatăl l-a părăsit, s-a arătat terifiat de faptul că, din toamnă, bursele pentru olimpici ar putea fi tăiate. „Nu știu dacă cineva îmi va citi scrisoarea, sunt prea mic și nesemnificativ, dar a meritat să încerc”, a spus Alessio, copilul care a luat 9,90 la Evaluarea Națională, rezultat pe care l-a aflat cu două ore înainte de de a lua Aurul la Vilnius.

- Publicitate -

Andrei Alessio Nenu este ploieșteanul de doar 15 ani, elev al Școlii Gimnaziale „Prof. Nicolae Simache”, care a obținut medalia de aur și cel mai mare punctaj din competiție la Olimpiada Europeană de Geografie, desfășurată recent la Vilnius, în Lituania. „Nu mă așteptam vreo secundă la acest rezultat. Eu, un copil din România, dintr-o școală de cartier a Ploieștiului”, spunea, în urmă cu câteva zile, cu modestie, Alessio.

Timid, dar extrem de determinat, puștiul de Aur al Ploieștiului s-a încumetat să trimită o scrisoare către premierul Ilie Bolojan, dar și către ministrul David, în încercarea de a se face auzit și văzut.

9,90 la Evaluarea Națională și Aur în Lituania

„Nu știu dacă cineva îmi va citi scrisoarea, sunt prea mic și nesemnificativ, dar a meritat să încerc”, a spus Alessio, copilul care a luat 9,90 la Evaluarea Națională, rezultat pe care l-a aflat cu două ore înainte de de a lua Aurul la Vilnius.

Eveniment Furt de peste 10.000 lei în AFI Ploiești. Percheziții în Bucov Polițiștii au descins vineri dimineață la o adresă din Bucov în urma unui furt petrecut la începutul săptămânii în centrul comercial AFI Ploiești. Un bărbat...

- Publicitate -

Scrisoarea lui Alessio Andrei Nenu către decidenți:

„Domnului ministru al Educației si al Cercetării, Daniel-Ovidiu David, și domnului prim ministru Ilie Bolojan,

În aceste zile, în spațiul public au apărut numeroase proiecte de lege pentru reducerea deficitului bugetar, printre care se numără și eliminarea burselor de excelență olimpică. La aflarea acestei vești, am rămas profund dezamăgit.

Tocmai ce fusesem medaliat cu aur la Olimpiada Europeană de Geografie. Îmi dorisem măcar o medalie de bronz, pentru a nu dezamăgi țara si pentru a primi o bursă care să suplimenteze veniturile medii ale mamei mele, care mă crește singură de 12 ani, timp în care a depus eforturi uriașe pentru a mă crește.

- Publicitate -

Când am aflat că obținusem medalia de aur și că urma să primesc o bursă în valoare de 4000 de lei, prin care eforturile constante să îmi fie răsplătite, nu am putut crede.

„De ce aș mai rămâne în România?”

După bucuria aceasta inițială, însă, am aflat că, din inițiativa noului Guvern, se taie bursele olimpicilor integral. Una dintre ultimele forme de respect pe care Statul le arăta celor care au reprezentat țara la competiții internaționale dispăruse.

În această situație, îmi pun o întrebare: de ce aș rămâne în România, de ce aș merge la facultate într-o țară care nu știe să recunoască și să premieze tinerele talente? De ce nu aș emigra undeva unde sa fiu cu adevărat apreciat?

Educație Andra, fata din Șotrile, prima admisă la arma Aviație-piloți Plecată la 15 ani de acasă, din comuna Șotrile, pentru a-și urma visul, în ciuda unor remarci de genul „o fată trebuie să își...

- Publicitate -

„Am muncit constant, am învățat cu mult peste programa școlară”

Fiind clasa a opta, mi-a fost mult mai greu să învăț și pentru olimpiada europeană.

Am muncit constant, am învățat cu mult peste programa școlară, mult mai greu să învăț și pentru olimpiada europeană. Am muncit constant, am învățat cu mult peste programa școlară, am învățat noțiuni de liceu și de facultate, am citit cursuri universitare în limba engleză pentru această olimpiadă europeană, iar in paralel făceam teste de antrenament pentru Evaluarea Natională, in timp ce colegii mei învățau strict pentru Evaluarea Națională.

Evident, mi-ar fi fost mult mai ușor să învăț și eu strict pentru acest examen, însă eu am decis să îmi reprezint țara și să învăț pentru olimpiada europeană.

- Publicitate -

„În timp ce, după examenul de sfârșit de clasa a opta, alții se relaxau, erau în vacanță sau se jucau, eu îmi reprezentăm țara”

Cu toate acestea, acum, efortul meu nu va fi răsplătit de stat, pentru că nu mai exista fonduri tocmai pentru olimpicii internaționali.

„Nu cer ajutor social”

Ironia este că suntem țara cu un olimpic internațional în fruntea sa, care el însuși a recunoscut că a fost ajutat de stat. Bucuria pe care am simțit-o când am aflat că a fost ales ca Șef al Statului începe, treptat, să se stingă.

Nu cer un ajutor social, ci o bursă binemeritată, obținută prin mult efort, o bursă care nu reprezintă doar o sumă de bani, ci un gest de respect din partea ministerului.

- Publicitate -

Cu stimă,

Nenu Alessio Andrei,

Medalia de aur și locul I pe puncte la juniori,

- Publicitate -

Olimpiada Europeană de Geografie 2025