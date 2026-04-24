Prahova, în afara proiectelor naționale ANOFM. Ucenicia va fi finanțată printr-un program separat

La nivel național, din punct de vedere al forței de muncă, există două proiecte, aflate în derulare la nivel național, în cadrul exercițiului financiar 2021–2027: „FORMACTIV – Formare și muncă activă” și „START – Investește în calificare pentru viitor”. Potrivit datelor transmise de AJOFM Prahova, județul nostru nu poate accesa finanțări prin aceste proiecte.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Prahova precizează, printr-o adresă către Observatorul Prahovean, că angajatorii din Prahova vor putea accesa finanțări pentru ucenicia la locul de muncă printr-un proiect aflat în evaluare în cadrul Programului Tranziție Justă 2021–2027.

„Vă facem cunoscut că în cadrul proiectelor FORMACTIV – Formare și muncă activă și START – Investește în calificare pentru viitor, beneficiar este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, fiind destinate tuturor regiunilor de dezvoltare: București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Vest, Centru, cu excepția celor din județele cuprinse în Programul Tranziție Justă 2021–2027.

Astfel, la nivelul județului Prahova, finanțarea uceniciei la locul de muncă se va putea asigura prin implementarea proiectului din cadrul apelului Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, în cadrul Programului Tranziție Justă 2021–2027, proiect aflat în evaluare”, se arată în răspunsul transmis de AJOFM Prahova.

Reprezentanții instituției mai precizează faptul că angajatorii interesați vor putea accesa finanțările pentru ucenicie prin intermediul aplicației online PULS, disponibilă la adresa puls.anofm.ro.

Ce înseamnă ucenicia la locul de muncă

Ucenicia la locul de muncă este o formă de calificare profesională prin care persoanele fără experiență învață o meserie direct în cadrul unei firme, în timp ce sunt angajate și plătite. Practic, ucenicul are atât un contract de muncă, cât și un program de formare, fiind pregătit de un specialist din cadrul companiei.

Pe durata uceniciei, participanții dobândesc competențe practice, iar la final pot obține o calificare recunoscută oficial. Sistemul este folosit în special pentru meserii precum electrician, mecanic, bucătar sau operator în diverse domenii.

Pentru angajatori, ucenicia reprezintă o modalitate de a forma personal adaptat nevoilor proprii, beneficiind în același timp de sprijin financiar din partea statului.

Cum pot accesa angajatorii din Prahova fondurile pentru ucenicie la locul de muncă

Angajatorii din Prahova vor putea beneficia de finanțare pentru ucenicia la locul de muncă prin Programul Tranziție Justă 2021–2027, însă doar după aprobarea proiectului aflat în prezent în evaluare. Spre deosebire de alte județe, unde sprijinul este acordat prin programele naționale ale ANOFM, în Prahova finanțarea va fi disponibilă printr-un mecanism separat.

Concret, firmele vor trebui să încheie contracte de ucenicie cu persoane fără calificare și să le înregistreze în sistemul ANOFM, urmând ca solicitarea de finanțare să fie depusă prin platforma online PULS. Pentru fiecare ucenic angajat, statul va acorda o subvenție lunară, menită să acopere o parte din costurile salariale și de formare profesională.

Accesul efectiv la aceste fonduri depinde de lansarea apelului de proiecte în cadrul Programului Tranziție Justă, autoritățile precizând că, în acest moment, proiectul destinat județului Prahova este încă în evaluare.